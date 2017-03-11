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Автор:
Яна Романова

Бесхозные электросети в садоводствах Иркутской области планируют передать на баланс сетевым компаниям

Опубликовано: 10.03.2017 18:20

Изображение Пилотный проект опробуют в Иркутском, Ангарском и Братском районах. Заместитель губернатора области Дмитрий Чернышов поручил министерству ЖКХ выработать общие критерии для предстоящей работы.

"Эти критерии нам с вами и нужно определить, в этом же вопрос. Вот вы говорите, минимальное соответствие с нормативами. Давайте мы и определим, какой это минимальный критерий, что могут сделать садоводы. Например, в финансовом плане. У них есть возможность благодаря грантом или чему-то еще. И при этом и сетевые организации были бы готовы принять эти сети", - сказал Дмитрий Чернышов, заместитель губернатора Иркутской области.

При этом электрические сети трех выбранных садоводств в Иркутской области могут передать разным сетевым компаниям. Это позволит получить новый опыт для того, чтобы в будущем узаконить бесхозное энергоимущество и в других товариществах региона.

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