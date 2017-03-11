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Автор:
Ирина Белогривая

Земельные участки вблизи поселка Горького в Иркутске вновь получат статус садоводств

Опубликовано: 10.03.2017 18:14

Механизм возврата разработают муниципальные и областные власти совместно с владельцами земель. Об этом стало известно на встрече главы города с жителями.

Генеральный план Иркутска привели в соответствие с законодательством. Поэтому у некоторых участков в поселке Горького изменилось назначение с садоводческого на огородническое. К тому же, выяснилось, что земли попадают в зону затопления. А это исключает любое капитальное строительство на них. Тем временем, люди уже начали строить дома на своих "сотках" или уже построили их. "У нас есть люфт, который позволяет нам ускорить движение. Чтобы было понимание по срокам и по возможности жителям продолжать заниматься узаканиванием своих жилых построек. То что нас с вами интересовало", - сказал Дмитрий Бердников, мэр г.Иркутска.

Сейчас уже идет работа по внесению изменений в правила землепользования и застройки. Затем комитет по градостроительной политике проведет консультации по правильному оформлению документов для владельцев участков. Мэрия готовит предложения по изменению зон затопления в пределах поселка.



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