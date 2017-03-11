Автор: Ирина Белогривая

Дому, в котором раньше располагалось кафе "Снежинка", вернут утраченный облик

Опубликовано: 10.03.2017 18:03

Такое решение вынес Кировский районный суд Иркутска. Новых собственников коммерческого помещения в здании на Литвинова, 2 обязали привести фасад в первоначальный вид.

Пост со словами "Мы победили!" на своей странице в соцсети разместил один из жильцов дома. Ответчик все требования истцов не признавал. И даже просил судью перенести дело в Московский суд, потому что собственник прописан в столице, но получил отказ. Напомним, в августе прошлого года новые хозяева бывшей "Снежинки" начали реконструкцию: увеличили оконные проемы и нарушили архитектурный ансамбль. Дело вызвало широкое общественное обсуждение.

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