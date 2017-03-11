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Автор:
Внеш. корр.

Прежде чем строить дом, необходимо оформить документы

Опубликовано: 10.03.2017 17:52

Изображение Каждый второй частный дом в Иркутском районе - самовольная постройка. А все из-за новшеств в законодательстве. Теперь перед тем как возводить недвижимость, необходимо получить соответствующее разрешение. Как люди оказались по ту сторону закона и есть ли выход из такой ситуации – расскажем далее.

Александр Ветров живет в Хомутово и зарабатывает тем, что помогает людям оформлять документы на недвижимость. Большая часть его клиентов - владельцы новых домов и коттеджей. С недавних пор работы у Александра прибавилось. Приходится бегать не только в БТИ, но и в суды. "Я обращаюсь в БТИ, получаю отказ в связи с тем, что у меня нет разрешения на строительство. Поэтому получается отказ. Необходимо обращаться в суд, чтобы признать право собственности на жилой дом. Это затраты. А надо учитывать то, что сегодня финансовое положение жителей нашего района не очень стабильное. Поэтому люди тянут и снова не оформляют свои дома", - говорит Александр Ветров, житель п.Хомутово.

А, соответственно, хозяева не могут прописаться в своем доме, с продажей и арендой также возникают проблемы. Те, кому документы не к спеху, живут в домах, но при этом налога на недвижимость не платят. Федеральные власти с нового года решили, что называется, "причесать частный сектор" и фактически принудить людей жить по закону. "Самое главное, конечно, призываю всех прежде чем строить строение, возвести на земельном участке, если у вас разрешенное использование данного земельного участка, оно разрешает строительство индивидуального жилого дома, обратитесь в администрацию с проектом и возьмите разрешение на строительство данного жилого дома. Если на земельном участке расположен объект, разрешение на строительство которого выдавалось как раз-таки и объект не регистрируется права в течение 10 или 7 лет, то он будет оплачивать двойной налог на земельный участок", - объясняет Ольга Жданова, руководитель территориального отделения БТИ по Иркутскому району.

Так называемая "упрощенка" - это когда сначала строили, а уже потом оформляли документы - теперь не действует. Чтобы получить разрешение на стройку, нужно сначала разработать проект здания. При этом есть и плюсы: с этим документом регистрация права и постановка недвижимости на кадастровый учет пройдет быстрее.

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