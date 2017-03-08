Автор: Клим Куликов

Российский футбольный союз рассмотрит вопрос об исключении ФК "Байкал"

Опубликовано: 09.03.2017 13:01

На последнем заседании исполкома приняли решение вынести на конференцию РФС вопрос об исключении иркутской команды. Кроме сибиряков, своего статуса могут лишиться "Митос" из Новочеркасска, "Орел" и футбольный клуб "Астрахань".

"Мы не выступаем под эгидой РФС. У нас нет команды. Регламент такой, ничего страшного в этом нет. Если "Байкал" будет возрождаться, то мы вступим в члены. Члены РФС должны учувствовать в соревнованиях", - сказал Олег Лидрик, президент ФК "Байкал".

Основной команды "Байкал" нет уже полтора года. Весной прошлого года иркутяне вылетели из футбольной национальной лиги. Кроме того, задолженность по зарплатам составляет почти 25 миллионов рублей.

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