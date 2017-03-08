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Автор:
Татьяна Алексеева

Дом детского творчества №2 уже 15 лет встречает своих воспитанников

Опубликовано: 09.03.2017 12:55

Изображение Тысячи детей Иркутска занимаются в домах детского творчества, получают дополнительное образование, развивают свои способности. В таких центрах детей готовят к школе, помогают научиться писать картины, проводят с ними спортивные тренировки.

Ножницы в руках у детей еще слишком неподдающийся инструмент, а вырезать изящную фигуру сложно, но необходимо. Ведь такие занятия развивают мелкую моторику рук и помогают развиваться интеллекту. А умный и сообразительный ребенок - это лучший подарок для любой мамы. Но не о подарках думают в доме детского творчества. Уже 15 лет работают с любыми детьми, талантливыми и не очень. И свои таланты педагоги раскрывают в полной мере. Вот так готовятся создать общий хор - детский и взрослый. Пока учителя тренируются сами. 400 детей ежедневно приходят на занятия по пластике, акробатике, хореографии, лепке, пению, бисероплетению - всего и не перечислить, на любой вкус.

Екатерина Софина, ученица 2 класса школы №77: Мне нравится рисовать, я уже третий год на рисование хожу. У меня хорошо получается рисовать пони. Я захотела пойти на рисование, потому что все сказали, что они тоже пойдут на рисование.

Ольга Столяревская, руководитель подразделения дома детского творчества №2 г.Иркутска: Маленькие ребята с 5 лет идут на развивающие занятия, подготовка к школе. А уже постарше чуть-чуть начинают свои желания высказывать. Больше нравится спортивная направленность и хореография. Потому что ребятам нравится все веселое, спортивное, командное. В доме детского творчества все хотят выразить себя. Это так называемое дополнительное образование. Впервые здесь открыли театральную студию. В праздничные весенние дни представят спектакль. Зрители строгими не будут, ведь мамы и папы - лучшие критики. Для бабушек дом творчества иногда становится клубом по интересам.

Скоро лето, а значит, вновь откроется запись в кружки и студии. И на целый год хватит впечатлений, радости и новых друзей.

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