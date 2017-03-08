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Выпуск новостей за 09.03.2017 (42.03)

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Автор:
Николай Бессонов

Три человека погибли на пожаре в селе Захал Эхирит-Булагатского района

Опубликовано: 09.03.2017 12:38

Изображение Спасатели выяснили: частный дом, в котором спали мать и трое детей, загорелся под утро. Запах гари почувствовал 11-летний мальчик, он разбудил младшего брата, а сам побежал за помощью. К месту пожара он вернулся с сестрой. Она ночевала в соседнем здании. 16-летняя девочка проникла в помещение через разбитое окно.

"Никого не обнаружила и в связи с сильным задымлением покинула данное помещение. По результатам разбора строительных конструкций в жилом доме были обнаружены тела трех человек. Предполагаемая причина пока выясняется, но, вероятнее всего, это электротехническая причина. Эхирит-Булагатский район, к сожалению, в этом году уже приносит вторую групповую гибель, в том числе с детьми", - сообщил Виктор Пашков, заместитель начальника ГУ МЧС России по Иркутской области.

Именно из-за этих происшествий МЧС не торопится отменять особый противопожарный режим в Приангарье. Ранее в деревне Степановка также в деревянном доме сгорели женщина и ее малолетние сын и дочь. Сейчас инспекторы проводят подворовые обходы в частном секторе, организуют собрания.

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