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Автор:
Дарья Матвеева

Дмитрий Бердников и Анатолий Песенников подписали договор о сотрудничестве

Опубликовано: 09.03.2017 12:28

Изображение Благоустройство иркутской набережной, строительство школы в Ново-Ленино. Сотрудничество городской администрации и Байкальского Банка Сбербанка России продолжается. Договор об этом подписали сегодня мэр Дмитрий Бердников и руководитель финансовой организации Анатолий Песенников.

Стороны отметили: такой формат сотрудничества дает возможность и дальше развивать социальные и благотворительные проекты, поддерживать бизнес. "Я думаю, что это очень важно, уверен, что это очень важное, серьезное событие как для нашего города, так и для наших партнеров - Сбербанка России. Это говорит о том, что мы находимся на очень важном пути сотрудничества. Взаимовыгодного сотрудничества", - сказал Дмитрий Бердников, мэр г.Иркутска.

Результат сотрудничества в прошлом году - начало совместного строительства школы в Ново-Ленино, установка скамеек на бульваре Гагарина. В 2017-м продолжат благоустройство острова Юность: обустроят там парковые дорожки, установят скамейки.

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Дмитрий Бердников и Анатолий Песенников подписали договор о сотрудничестве
Анонимный посетитель 10 марта 2017 г., 01:08
 
Сообщений: 52087
Регистрация: 01.01.2010

Адрес новости:
http://as.baikal.tv/news/one.php?id=66047
 
Анонимный посетитель 10 марта 2017 г., 01:08
 
Сообщений: 52087
Регистрация: 01.01.2010

Злат писал(а):
Про школу в Ново-Ленино все в курсе с прошлого года ещё, лично я не знал про то, что там и Сбер свой вклад внёс. Про участников строительства вообще мало что известно, кроме того что инициатором была вроде как мэрия.
 
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