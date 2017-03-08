Полицейская овчарка Чак раскрыла очередное преступление

По данным ЦБР (2017.03.08)
Выпуск новостей за 09.03.2017 (42.03)
На этот раз пес нашел подозреваемого в поджоге частного дома. В одной из деревень Боханского района неизвестные пытались ночью сжечь усадьбу.
Полицейские нашли на месте преступления пустую канистру. От нее собака взяла след и привела сыщиков к дому подозреваемого. Чем подтвердила версию полицейских. По их данным, на нарушение закона мужчину толкнула личная неприязнь. Правда, признавать свою вину мужчина отказался. Но аргументы четвероногого следователя в итоге оказались очень убедительными.