Автор: Николай Бессонов

Полицейская овчарка Чак раскрыла очередное преступление

Опубликовано: 09.03.2017 12:18

На этот раз пес нашел подозреваемого в поджоге частного дома. В одной из деревень Боханского района неизвестные пытались ночью сжечь усадьбу.

Полицейские нашли на месте преступления пустую канистру. От нее собака взяла след и привела сыщиков к дому подозреваемого. Чем подтвердила версию полицейских. По их данным, на нарушение закона мужчину толкнула личная неприязнь. Правда, признавать свою вину мужчина отказался. Но аргументы четвероногого следователя в итоге оказались очень убедительными.

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