Автор: Николай Бессонов

В Качугском районе ликвидировали почти 20 очагов горения торфа

Опубликовано: 09.03.2017 12:11

Большинство из них были локальными, но некоторые успели распространиться и на глубину. В борьбе с огнем участвовали сотрудники пожарно-химической станции и парашютно-десантной службы. Также на месте постоянно работает бульдозер.

Все точки горения отмечают с помощью GPS и заносят на интерактивную карту. Причина возгорания известна: это очаги, которые тлели еще с прошлого года. Через 10 дней эти места вновь проверят и при необходимости приступят к тушению огня повторно.

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