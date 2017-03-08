В Качугском районе ликвидировали почти 20 очагов горения торфа

По данным ЦБР (2017.03.08)
Выпуск новостей за 09.03.2017 (42.03)
Большинство из них были локальными, но некоторые успели распространиться и на глубину. В борьбе с огнем участвовали сотрудники пожарно-химической станции и парашютно-десантной службы. Также на месте постоянно работает бульдозер.
Все точки горения отмечают с помощью GPS и заносят на интерактивную карту. Причина возгорания известна: это очаги, которые тлели еще с прошлого года. Через 10 дней эти места вновь проверят и при необходимости приступят к тушению огня повторно.