Автор: Яна Романова

Состоялось заседание инвестиционного совета при правительстве региона

Опубликовано: 09.03.2017 12:09

Золотодобыча, дорожное строительство и розлив питьевой воды - эти проекты с господдержкой могу быть реализованы в Иркутской области. Их представили участникам первого заседания инвестиционного совета при правительстве региона.

Основным в работе называют развитие инвестклимата, обеспечение экономического роста, эффективность производства и предпринимательства. В Иркутской области в этой сфере есть крупные проекты: разработка золоторудного месторождения Сухой Лог, строительство Иркутского аэропорта. Губернатор Сергей Левченко при этом ставит задачу не забывать и о развитии малого и среднего бизнеса. Положительные примеры есть в части бюджетных инвестиций. "Мы в этом году устанавливаем рекорд с точки зрения бюджетных инвестиций в строительство. 15,5 млрд выделено на разные сферы, объекты строительства и капремонта существующих объектов. Прежде всего, социальной сферы и инфраструктуры", - сказал Сергей Левченко, губернатор Иркутской области.

Рассмотренные проекты включат в реестр участников региональных инвестиционных программ и подадут заявки на конкурсный отбор Министерства экономразвития России, чтобы попасть в перечень предложений, которые планируют реализовать на территории Байкальского региона.

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