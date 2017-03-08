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Автор:
Ирина Белогривая

"Спорт в лицах": Дмитрий Юшин и Екатерина Лукашева

Опубликовано: 09.03.2017 11:51

Изображение До старта первого этапа Большого альпинистского марафона осталось 10 дней. Зарегистрироваться на участие можно до 14 марта. Онлайн-регистрацию открыли еще в январе. Уже хотят участвовать более полутора сотен лыжников. Среди них и победитель прошлогоднего кубка Дмитрий Юшин. Сейчас он активно готовится к стартам. О том, как лыжи становятся больше, чем хобби, расскажем в рубрике "Спорт в лицах".

Раз за разом Дмитрий Юшин проезжает по трассе. Оттачивает технику. На лыжах Дмитрий стоит со школы. В свое время получил звание мастера. Занимался спортивным ориентированием. Потом на 8 лет перерыв в тренировках. Все время отдавал семье и своему бизнесу. У Дмитрия рекламная фирма. "Душа не давала спокойствия. Нужно было деть куда-то спортивный азарт, энергию. И где-то 4 года назад я возобновил тренировки. Ну и сделал вывод, что марафоны - это то, что лучше всего у меня получается, то, ради чего стоит тренироваться, напрягаться", - признается Дмитрий Юшин, участник БАМ.

В БАМе Дмитрий Юшин участвует четвертый год подряд. Но на победу в лыжном этапе не рассчитывает. Силы свои оценивает реально. Говорит, конкуренция на БАМе с каждым годом растет. В этом году будет особенно сильная. В 2016-м Дмитрий выиграл кубок Большого альпинистского марафона. Ни на одном этапе Юшин не был первым. Но по сумме баллов его признали лучшим. Такой же стратегии планирует придерживаться и дальше. Главное - взять кубок.

Тут же, на трассе, встречаем еще одну лыжницу. Екатерина Лукашева в зимнем марафоне БАМа-2016 стала девятой. Девушка себя называет заядлым любителем. На лыжи встала всего три года назад, до этого 10 лет в карате. Войти в первую десятку для Кати - уже маленькая, но победа. В этом сезоне готовиться начала заранее. Правда, не всегда удается выйти на лыжню. Екатерина - мама и учитель физкультуры в школе. И еще плюсом участвует в других марафонах. Например, совсем недавно была на "Ледовом шторме". После него, говорит, ничего не страшно. "Выносливость, волевые качества. Дойти во что бы то ни стало. Потому что после 30 километров есть желание сойти, сил уже нет совсем. Но ты собираешься! И на волевых доходишь до финиша!" – говорит Екатерина Лукашева, участник БАМ.

Лыжи, велосипед, бег. Екатерина Лукашева этими видами спорта занимается круглый год без оглядки на погоду. Выбрать что-то одно, по ее признанию, невозможно. И, смеясь, добавляет: скучно же! Возможно, поэтому она уже третий год подряд не представляет себя без Большого альпинистского марафона.

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