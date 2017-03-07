Сотрудники ГИБДД отмечают свой профессиональный праздник

По данным ЦБР (2017.03.07)
Выпуск новостей за 07.03.2017 (68.56)
Их можно не любить, их можно бояться, но не уважать невозможно. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники ГИБДД. Это одна из самых многочисленных служб полиции. Что такое служба на дороге и как она выглядит на самом деле?
Номер нашего экипажа 56. Под контролем инспекторов ДПС Кирилла Макарова и Ивана Ильина Кировский район. Сейчас от этих людей зависит безопасность дорожного движения. В систему ГИБДД входит множество подразделений: группа розыска, отделение технического надзора, отдел пропаганды. А патруль - это лицо всей полиции. "Смотря на сотрудника ДПС, люди понимают, какие люди работают в полиции. Создаётся общее мнение. Так как они с нами встречаются ежедневно, постоянно. От этого зависит их мнение", - считает Иван Ильин, инспектор ОБДПС ОГИБДД УМВД России по г.Иркутску.
Сотрудники ДПС работают круглые сутки. Они несут службу, несмотря на народные стереотипы и постоянную критику их действий. Но никто не подозревает, что от инспекторов в этот момент зависят жизни людей. Ежедневно полицейские, выходя на смену, идут навстречу опасности. Всегда на линии огня. "Человек должен сам понимать, куда он идет и для чего он идет. Я после армии сразу планировал устроится в ГАИ, потому что это стихия. Транспорт - это моя стихия. Профессия должна быть по душе, в первую очередь", - говорит Кирилл Макаров, инспектор ОБДПС ОГИБДД УМВД России по г.Иркутску.
Инспектор несет службу в холод, в дождь и в жару. Стойкости этих людей можно позавидовать. В форме очень жарко. Но когда ты хоть на один день в звании капитана и настоящий сотрудник ГИБДД, это уже не важно.
Чтобы выявлять нарушителей, нужен рентгеновский взгляд: на ходу увидеть, что не так с водителем и его автомобилем. Невозможно это уловить взглядом новичка. Но в такой день штрафовать никого не хотелось. Тем более как специально все недобросовестные автомобилисты с улиц просто скрылись.