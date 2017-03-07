Автор: Клим Куликов

Сотрудники ГИБДД отмечают свой профессиональный праздник

Опубликовано: 03.07.2016 17:05

Их можно не любить, их можно бояться, но не уважать невозможно. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники ГИБДД. Это одна из самых многочисленных служб полиции. Что такое служба на дороге и как она выглядит на самом деле?

Номер нашего экипажа 56. Под контролем инспекторов ДПС Кирилла Макарова и Ивана Ильина Кировский район. Сейчас от этих людей зависит безопасность дорожного движения. В систему ГИБДД входит множество подразделений: группа розыска, отделение технического надзора, отдел пропаганды. А патруль - это лицо всей полиции. "Смотря на сотрудника ДПС, люди понимают, какие люди работают в полиции. Создаётся общее мнение. Так как они с нами встречаются ежедневно, постоянно. От этого зависит их мнение", - считает Иван Ильин, инспектор ОБДПС ОГИБДД УМВД России по г.Иркутску.

Сотрудники ДПС работают круглые сутки. Они несут службу, несмотря на народные стереотипы и постоянную критику их действий. Но никто не подозревает, что от инспекторов в этот момент зависят жизни людей. Ежедневно полицейские, выходя на смену, идут навстречу опасности. Всегда на линии огня. "Человек должен сам понимать, куда он идет и для чего он идет. Я после армии сразу планировал устроится в ГАИ, потому что это стихия. Транспорт - это моя стихия. Профессия должна быть по душе, в первую очередь", - говорит Кирилл Макаров, инспектор ОБДПС ОГИБДД УМВД России по г.Иркутску.

Инспектор несет службу в холод, в дождь и в жару. Стойкости этих людей можно позавидовать. В форме очень жарко. Но когда ты хоть на один день в звании капитана и настоящий сотрудник ГИБДД, это уже не важно.

Чтобы выявлять нарушителей, нужен рентгеновский взгляд: на ходу увидеть, что не так с водителем и его автомобилем. Невозможно это уловить взглядом новичка. Но в такой день штрафовать никого не хотелось. Тем более как специально все недобросовестные автомобилисты с улиц просто скрылись.