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Автор:
Лариса Марковская

Ирина Ежова: роды - это ответственная и важная работа

Опубликовано: 07.03.2017 16:36

Изображение 8 Марта - день всех женщин и, прежде всего, конечно, мам. Больше всего представительниц, которые носят это гордое звание, в родильном доме. Главный врач Иркутского перинатального центра и одновременно председатель городской думы Ирина Ежова поделилась своими впечатлениями от волшебного чувства, когда новый человек появляется на свет.

В этих стенах происходит то, на что способна только женщина. И каждые роды - это всегда риск, большое испытание для любой будущей мамы. "Роды - это работа. Очень ответственная, важная в жизни женщины работа. Это безусловно. И для того, чтобы ей пройти этот путь, мы всегда рекомендуем семейные роды. Потому что женщине в этой нелегкой работе нужна эмоциональная, психологическая поддержка. Не только медицинская", - отмечает Ирина Ежова, главный врач Иркутского городского перинатального центра.

Семейные роды и постоянное пребывание ребенка с мамой - обычное явление современного роддома. Исключение - случаи, когда малышу необходима дополнительная медицинская помощь. Ежедневно в Иркутском городском перинатальном центре на свет появляется около 30 детей. А в новом здании за три года работы родилось около 30 тысяч. Тенденция - мальчиков больше, чем девочек - сохраняется.

Главный врач Иркутского перинатального центра Ирина Ежова уже больше 30 лет в профессии. Начинала акушером. И принимает роды до сих пор, уже будучи руководителем этого учреждения. Говорит, что первое чувство, которое испытала как акушер-гинеколог, не покидает до сих пор. "Я очень хорошо помню свои первые роды, которые мне дали принять акушерки в медсанчасти ИАПО, с которых все и началось. Честно говоря, эта эмоция, она продолжается, она не может уйти в профессии акушера. Это удивление, восторг, появление новой жизни", - призналась Ирина Ежова, главный врач Иркутского городского перинатального центра.

А новый житель нашего города Никита вместе с мамой готовится к выписке. Уже завтра, 8 Марта, они будут дома. И это лучший подарок к женскому празднику.

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