виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+

Погода в Иркутске

-8
Ср
утро
-4/-6
Ср
день
+4/+6
Ср
вечер
-1/-3

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  58.3370
Евро/Рубль:
  61.8606

По данным ЦБР (2017.03.07)

тЕЛМБНБ
logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Март >
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Новости - видео

Выпуск новостей за 07.03.2017 (68.56)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Внеш. корр.

Волонтеры организовали праздничную фотосессию для мам и их особенных детей

Опубликовано: 07.03.2017 16:21

Изображение "Особые истории особых мам" - такую акцию в честь 8 Марта подготовил благотворительный фонд "Наследие иркутских меценатов". Иркутянам планируют рассказывать о жизни тех женщин, которым судьба подарила необычного ребенка. Всем своим героиням и их малышкам волонтеры дарят праздничную фотосессию в красивых нарядах.

Сегодня для Валентины Слепухиной и ее дочки особенный день. У мамы праздничный макияж, у дочери Сони красивые локоны. В интерьерах фотостудии они выглядят, как настоящие модели. И со стороны кажется, будто радостные улыбки никогда не сходят с их лиц. Но вот уже почти 10 лет они посвятили борьбе с тяжелым диагнозом маленькой модницы. "Мой ребенок, когда рождался на свет, перенес маленький инсульт фактически. Ну вот, получается, часть мозга, которая отвечает за психоречевое развитие, недостаточно омывается кровью. Ну и, как следствие, диагноз "умственная осталось 3 степени с аутистическими чертами". Ну постепенно как-то пришло осознание уже, что это не горе. Дети – всегда счастье. Ну, у нас оно просто немножко особенное", - говорит Валентина Слепухина.

Историй об особенном счастье тысячи. И у каждой мамы она своя. Вот и Виктория Ветрова не скрывает, что у ее, на первый взгляд, такой жизнерадостной малышки тяжелая болезнь. "Я, наоборот, если вижу, что заострили внимание на моем ребенке, подхожу с улыбкой, то есть: какая хорошая девочка! Я говорю: да, у этой хорошей девочки диагноз "синдром Дауна". Они шокированы: да вы что? это правда? Я говорю: да, вот такие дети бывают солнечные", - рассказывает Виктория Ветрова.

Несмотря на ежедневные испытания, эти женщины полны оптимизма и остаются сильными. Их истории могут стать примером и для семей со здоровыми детьми. Фонд "Наследие иркутских меценатов" совместно с городским модным порталом поделится маленькими историями о больших сердцах необыкновенных мам. Фотографии и рассказы планируют публиковать каждую неделю на сайте. "Этот проект будет длительный по времени. Сейчас мы пока планируем взять порядка восьми мам. Надеемся, что он станет постоянным. По крайней мере, нам бы этого очень хотелось. Потому что истории этих женщин, мне кажется, должен знать весь город. Ведь особые семьи – они рядом", - сказала Екатерина Ступко, соавтор проекта.

Изображения новости
Изображение Изображение Изображение Изображение
Видео новости

Скачать



на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 1.5643470287323 Sec.