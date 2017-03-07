Автор: Внеш. корр.

Волонтеры организовали праздничную фотосессию для мам и их особенных детей

Опубликовано: 07.03.2017 16:21

"Особые истории особых мам" - такую акцию в честь 8 Марта подготовил благотворительный фонд "Наследие иркутских меценатов". Иркутянам планируют рассказывать о жизни тех женщин, которым судьба подарила необычного ребенка. Всем своим героиням и их малышкам волонтеры дарят праздничную фотосессию в красивых нарядах.

Сегодня для Валентины Слепухиной и ее дочки особенный день. У мамы праздничный макияж, у дочери Сони красивые локоны. В интерьерах фотостудии они выглядят, как настоящие модели. И со стороны кажется, будто радостные улыбки никогда не сходят с их лиц. Но вот уже почти 10 лет они посвятили борьбе с тяжелым диагнозом маленькой модницы. "Мой ребенок, когда рождался на свет, перенес маленький инсульт фактически. Ну вот, получается, часть мозга, которая отвечает за психоречевое развитие, недостаточно омывается кровью. Ну и, как следствие, диагноз "умственная осталось 3 степени с аутистическими чертами". Ну постепенно как-то пришло осознание уже, что это не горе. Дети – всегда счастье. Ну, у нас оно просто немножко особенное", - говорит Валентина Слепухина.

Историй об особенном счастье тысячи. И у каждой мамы она своя. Вот и Виктория Ветрова не скрывает, что у ее, на первый взгляд, такой жизнерадостной малышки тяжелая болезнь. "Я, наоборот, если вижу, что заострили внимание на моем ребенке, подхожу с улыбкой, то есть: какая хорошая девочка! Я говорю: да, у этой хорошей девочки диагноз "синдром Дауна". Они шокированы: да вы что? это правда? Я говорю: да, вот такие дети бывают солнечные", - рассказывает Виктория Ветрова.

Несмотря на ежедневные испытания, эти женщины полны оптимизма и остаются сильными. Их истории могут стать примером и для семей со здоровыми детьми. Фонд "Наследие иркутских меценатов" совместно с городским модным порталом поделится маленькими историями о больших сердцах необыкновенных мам. Фотографии и рассказы планируют публиковать каждую неделю на сайте. "Этот проект будет длительный по времени. Сейчас мы пока планируем взять порядка восьми мам. Надеемся, что он станет постоянным. По крайней мере, нам бы этого очень хотелось. Потому что истории этих женщин, мне кажется, должен знать весь город. Ведь особые семьи – они рядом", - сказала Екатерина Ступко, соавтор проекта.