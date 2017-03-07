Автор: Анастасия Байдракова

Сергей Левченко встретился с командой КВН "Раисы"

Опубликовано: 07.03.2017 16:10

Сейчас девушки готовятся к начальной игре сезона-2017 в высшей лиге. Это право команда получила на зимнем фестивале в Сочи. В игру "Раисы" решили вернуться после трехлетнего перерыва.

Как считают авторы коллектива, жюри успело соскучиться, так что у команды есть все шансы на успех. 17 марта иркутянки сыграют в 1/8 финала с командами "Сборная Грузии", "Радио Свобода", "Мега" и "Наполеон Динамит". Губернатор поддержал кавээнщиц и предложил девушкам выступить в концертах, которые состоятся в Москве в честь 80-летия Иркутской области.

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