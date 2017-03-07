Автор: Ирина Белогривая

В Иркутской области проведут женский форум

Опубликовано: 07.03.2017 16:07

Мероприятие наметили на 2018 год. Инициативу поддержал глава региона Сергей Левченко. В преддверии 8 Марта губернатор встретился с женщинами - руководителями некоммерческих общественных организаций.

Глава области подчеркнул: их работа приносит огромную пользу обществу. И поздравил с наступающим праздником: "Пусть в вашей жизни будет побольше ярких встреч, ярких, хороших эмоций. И чтобы с каждым днем вы все больше расцветали. И чтобы на вашем фоне жизнь наша становилась прекраснее".

Губернатор также отметил, что областное правительство и дальше будет поддерживать общественные организации.

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