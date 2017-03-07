В Иркутской области проведут женский форум

По данным ЦБР (2017.03.07)
Выпуск новостей за 07.03.2017 (68.56)
Мероприятие наметили на 2018 год. Инициативу поддержал глава региона Сергей Левченко. В преддверии 8 Марта губернатор встретился с женщинами - руководителями некоммерческих общественных организаций.
Глава области подчеркнул: их работа приносит огромную пользу обществу. И поздравил с наступающим праздником: "Пусть в вашей жизни будет побольше ярких встреч, ярких, хороших эмоций. И чтобы с каждым днем вы все больше расцветали. И чтобы на вашем фоне жизнь наша становилась прекраснее".
Губернатор также отметил, что областное правительство и дальше будет поддерживать общественные организации.