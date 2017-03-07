Запретить использование фосфатных порошков в России планируют уже в этом году

По данным ЦБР (2017.03.07)
Выпуск новостей за 07.03.2017 (68.56)
Роспотребнадзор разрабатывает регламент нового законопроекта. Инициатором запрета стал экс-глава соседней Бурятии Вячеслав Наговицын.
Фосфаты, которые содержатся в порошках и чистящих средствах, применяемых в быту, по мнению ученых, основная причина распространения водоросли спирогиры. Проблема актуальна не только для Байкала, это касается Волги, Черного моря, Онежского озера, Балтики. Эту проблему также решают в Японии и в Европе. Взамен предлагают заменить эти чистящие средства на аналогичные по эффективности.