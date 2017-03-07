Автор: Екатерина Лыкова

11-летнюю иркутянку наградили медалью "За спасение погибающих на воде"

Опубликовано: 07.03.2017 14:26

Спасла человека и никому об этом не рассказала. Иркутской школьнице Екатерине Морозовой вручили медаль "За спасение погибающих на воде". Это вторая по значимости награда после президентской.

В конце августа 11-летняя девочка отдыхала на курорте "Жемчуг" вместе с мамой. Купалась в бассейне и заметила, что тонет женщина. Сначала девочка подумала, что купальщица ныряет, но когда та ушла под воду и пошли пузыри, решила действовать. Подплыла под утопающую и вытолкнула женщину на поверхность, а затем подтолкнула к бортику. Только тогда взрослые заметили, что требуется помощь. О своем поступке Екатерина Морозова никому не рассказала. Картину восстановили по видеокамерам.

Екатерина Морозова: Мама говорила, что когда из-под воды идут пузыри, то надо оказать помощь. Я думала, если сейчас ничего не сделаю и никто не заметит ее, то тогда не будет больше тетеньки, и вот я собралась и поплыла к ней. Чего боялась? Я боялась, что мы с ней вместе не выберемся.

Татьяна Стрыгина, мама Екатерины Морозовой: А вы знаете, что ваша дочь спасла человека? Я говорю: как? Человек тонул, женщина, она не растерялась. Я говорю: ну на дочу это похоже. Я горжусь, всегда ребенок рядом с мамой, а тут сама, без всякой помощи взрослых спасла.

Теперь Катя Морозова хочет пойти в кадетский класс, чтобы там продолжить изучать все правила безопасности. И если понадобится, вновь прийти на помощь. Ведь профессию девочка выбрала одну из самых героических. Катя мечтает стать спасателем.

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