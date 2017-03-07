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Автор:
Анастасия Байдракова

Фестиваль "Сарминский шквал" прошел на Байкале

Опубликовано: 07.03.2017 14:22

Изображение Спорт и творчество на льду Байкала. На Малое море обрушился "Сарминский шквал". Ежегодно фестиваль собирает тех, для кого лучший отдых не диван и телевизор, а велосипед, коньки, новые места и впечатления.

Хорошее настроение - первая составляющая успеха. Вторая - подготовка. В этом году организаторы рассчитывали на три дисциплины: велосипеды, скандинавская ходьба, коньки. Однако Байкал решил по-своему. Снег по всей акватории - конькобежцам пришлось отдыхать. Но даже так на старт вышли почти 100 участников.

Поехали первыми, конечно, велосипедисты. У них две дистанции: 80 километров для мужчин и 40 км для женщин. Гонка нелегкая: на снежных участках колеса вязнут, на льду могут проскальзывать. Но участники нажимают на педали. Средняя скорость лидера 22 километра в час.

А самое массовое в этом году направление - скандинавская ходьба. Более 70 человек бодро шагают по льду. Дистанции разные. Всего трое - и только мужчины - отправились на 20 километров. Марина Пескова первой из женщин преодолела 10. "Тяжеловато было, потому что я побоялась надеть ледоступы, что они слетят. А лед скользкий, и я теряла темп из-за того, что скользко было по льду идти, и не было опыта у нас. У нас, на бурятской стороне, все заснежено, весь Байкал, мы специально выезжали потренироваться перед поездкой, но он был заснеженный", - поделилась Марина Пескова, участник фестиваля "Сарминский шквал", г.Улан-Удэ.

Клуб "Ходим-бродим" из Улан-Удэ, кстати, стал лидером по количеству призеров. Как говорят его участники, это результат еженедельных серьезных тренировок. А вообще скандинавская ходьба в регионе стремительно набирает популярность. "В Иркутске, в Ангарске, в Усолье, в Черемхово, в Братске - практически в любом городе. Даже, скажем, не только в городах. Я сам лично ездил с мастер-классами по нашим районам и видел в деревнях, где люди занимаются скандинавской ходьбой. Для меня это было, честно, просто откровением. Потому что увидеть людей, занимающихся самостоятельно, причем именно молодых людей, а не бабушек - это очень приятно", - рассказал Андрей Кудаев, президент ассоциации "Байкальская федерация скандинавской ходьбы".

Впрочем, "Сарминский шквал" - это не только соревнования. Фестиваль предполагает творческую программу: фотокросс, конкурс рисунков на льду, концерт авторской песни. И, конечно, общение с Байкалом. "Обычно все начинают путешествовать по Ольхону, на Хобой, фотографировать, в это время самый красивый лед, он не тает. Вот эти все наплески ледовые. И с таким позитивом возвращаешься в город. Заряжаешься", - говорит Александр Токарев, соорганизатор фестиваля "Сарминский шквал".

Год от года фестиваль меняется. В этом он часть международного фестиваля зимних игр на Байкале. Победителям - дипломы и медали "Зимниады". Кстати, среди призеров гости из Новосибирска и Перми, они в первый раз на Байкале. В следующем году организаторы обещают более серьезную спортивную программу. Планируют и расширить географию участников. Ведь хорошая компания - неизменная часть "Сарминского шквала".

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