Автор: Клим Куликов

Роман и Олег Кузнецовы вернулись домой после серии международных турниров

Опубликовано: 07.03.2017 14:17

Им нет равных во всем мире. Тхэквондисты Роман и Олег Кузнецовы вернулись в родной Иркутск после соревнований. Братья выступили на трех международных турнирах, которые проходили на разных континентах.

Сегодня братья Кузнецовы дома. После нон-стоп соревнований Роман и Олег отдыхают не на диване, а в зале. После продолжительных гастролей на трех материках на удивление еще остались силы. Так, в Турции Роман стал победителем соревнований "Turkish ОPEN". Но сначала братья должны были соревноваться между собой. И снова пришлось прибегнуть к хитрости. "Естественно, так как борьба между братьями происходит в стенах зала, то там, чтобы не травмироваться, чтобы не лишать друг друга каких-то преимуществ, мы уже более-менее определяем, кому победа нужней, в связи с этим один из братьев уступает", - поделился Роман Кузнецов, чемпион России, победитель Универсиады по тхэквондо.

Братья Кузнецовы - давно уже лидеры мирового тхэквондо. На вопрос: есть ли хоть один спортсмен, который может тебя победить, оба отвечают: брат. Тренеры считают главной причиной их феномена то, что они в спортивном плане не уступают друг другу. "Более собранный Роман. Олег более эмоциональный, с подвижной нервной системой. А так они очень похожи", - сказал Алексей Палкин, старший тренер сборной России по тхэквондо.

На турнире в Объеденных Арабских Эмиратах первые два места заняли Кузнецовы. И встретились снова в финале. В тхэквондо это привычная финальная пара. В итоге Олег стал золотым, а Роман серебряным призером. "Иногда возникает желание разминуться и в разные категории уйти. Скинуть до 80 килограмм, но это тяжело, физически тяжело. Если сбросим все витамины, кальций. Был такой опыт, когда Рома сбрасывал, потом пошли травмы", - рассказал Олег Кузнецов, чемпион России, многократный призер чемпионата России по тхэквондо.

Сейчас братья Кузнецовы готовятся к чемпионату мира в Корее, где сделают все, чтобы встретиться в финале друг с другом и доказать, что российская школа тхэквондо - лучшая в мире.