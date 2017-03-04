Автор: Екатерина Лыкова

Дмитрий Бердников вручил благодарственные письма и подарки иркутским хоккеисткам

Опубликовано: 06.03.2017 17:52

Хоккеистки продолжают принимать поздравления. За серебро на первенстве мира спортсменкам и тренерам мэр Дмитрий Бердников вручил благодарственные письма и подарки. За время турнира девушки забили 25 победных мячей. Первое место заняла сборная Швеции, а бронзу завоевала финская команда. Иркутянку Анастасию Шушарину судьи отметили как лучшего защитника соревнований.

"Нам очень приятно, это вам говорю от имени иркутян, что вы стали призерами чемпионата мира, тем более чемпионат мира, который проходил у нас, в городе Иркутске, и кто бы что ни говорил, это серьезный успех нашего хоккея", - сказал Дмитрий Бердников, мэр г.Иркутска.

В свою очередь, главный тренер команды Александр Межуев вручил Дмитрию Бердникову клюшку и футболку с автографами игроков сборной и тренерского состава. Подарки станут экспонатами в музее истории города Иркутска.

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