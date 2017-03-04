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Автор:
Внеш. корр.

Анита Цой возмутилась состоянием иркутского дворца спорта

Опубликовано: 06.03.2017 17:23

Изображение Не дворец, а сарай - так певица Анита Цой назвала концертную площадку спорткомплекса "Труд" в Иркутске. Концерт поп-дивы в нашем городе состоялся 3 марта. На пресс-конференции исполнительница высказала мнение о том, что дворец спорта не пригоден для выступлений артистов.

Она пожаловалась на некачественный звук, старые кресла для зрителей. Свою точку зрения артистка пообещала донести до мэра города и губернатора Приангарья. Официальных обращений в администрацию певица не направила. Однако разместила претензию на своих страницах в социальных сетях: "Понимаю, что это спортивный зал, но приведите его в порядок! Разве можно так обходиться с людьми и артистами?! Мы проехали десятки городов России, но такого я еще не видела! Иркутск - мощный, яркий город. Неужто в нем не найдется ресурсов для восстановления и благоустройства зала "Труд"?".

Представители дворца спорта от комментариев нашей программе насчет состояния объекта и его ремонта отказались. А вот областные власти еще год назад заявляли на федеральном уровне о том, что дворец реконструируют до 2020 года.

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