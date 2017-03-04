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Автор:
Клим Куликов

Задержали спустя три месяца

Опубликовано: 06.03.2017 17:14

Изображение В Иркутске разыскали водителя, который скрывался после наезда на 11-летнего ребенка. ДТП произошло еще в начале декабря прошлого года.

Тогда около остановки общественного транспорта на пересечении улиц Гоголя и Маяковского мужчина на автомобиле светлого цвета сбил пешехода. После посадил мальчика в машину, привез во двор его дома и… спокойно уехал. Звонить в скорую, а тем более в полицию не стал. А помощь врачей пострадавшему была нужна. После того как нарушителя нашли, свой поступок он объяснил так: "Ребенок из автобуса выходит прямо на меня. Я ничего не мог, у меня тормозов то было метра полтора. Выхожу из машины, пацан сам встал, нормально все". В отношении водителя составили протокол об административном нарушении.

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