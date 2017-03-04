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Автор:
Николай Бессонов

Молодым сельчанам предоставят соцвыплату на строительство жилья

Опубликовано: 06.03.2017 17:06

Изображение Молодые семьи на селе поддержат. Им предоставят соцвыплату на строительство собственного жилья. Соответствующие свидетельства уже получили молодые специалисты, которые предпочли шумному городу глубинку. В этом году раздадут почти 250 таких сертификатов на общую сумму более четверти миллиарда рублей. Это почти в два раза больше по сравнению с годом предыдущим.

"Для нас принципиально важно, чтобы условия жизни на селе, в деревне были максимально комфортными, удобными, чтобы люди жили полноценной жизнью, отдавая себя полностью любимому делу. Уверен, что это хорошее подспорье для того, чтобы вы могли по-настоящему обустроиться, встать на ноги, закрепиться на селе", - подчеркнул Сергей Левченко, губернатор Иркутской области.

В Сибири столько внимания подъему села уделяют только в Приангарье и соседнем Красноярском крае. Всего на программу "Устойчивое развитие сельских территорий" из бюджета области направят более одного миллиарда рублей.

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