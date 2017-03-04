Молодым сельчанам предоставят соцвыплату на строительство жилья

По данным ЦБР (2017.03.04)
Выпуск новостей за 03.03.2017 (4.22)
Молодые семьи на селе поддержат. Им предоставят соцвыплату на строительство собственного жилья. Соответствующие свидетельства уже получили молодые специалисты, которые предпочли шумному городу глубинку. В этом году раздадут почти 250 таких сертификатов на общую сумму более четверти миллиарда рублей. Это почти в два раза больше по сравнению с годом предыдущим.
"Для нас принципиально важно, чтобы условия жизни на селе, в деревне были максимально комфортными, удобными, чтобы люди жили полноценной жизнью, отдавая себя полностью любимому делу. Уверен, что это хорошее подспорье для того, чтобы вы могли по-настоящему обустроиться, встать на ноги, закрепиться на селе", - подчеркнул Сергей Левченко, губернатор Иркутской области.
В Сибири столько внимания подъему села уделяют только в Приангарье и соседнем Красноярском крае. Всего на программу "Устойчивое развитие сельских территорий" из бюджета области направят более одного миллиарда рублей.