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Автор:
Алексей Келэвро

Охотники на волков спасают фермеров в Окинском районе

Опубликовано: 06.03.2017 17:02

Изображение Волки с аппетитом миллионеров. Иркутские охотники на волков отправились на спасение фермеров в Окинский район Бурятии. За зиму хищники там уничтожили сотни голов домашнего скота на несколько миллионов рублей. Звери уже подошли вплотную к поселкам. Охотники ведут отстрел прямо с воздуха. На спецоперации у подножья Восточных Саян побывала съемочная группа программы "Новости".

Запасливые волки собираются в стаи. Живут кланами, и семейные ужины у серых хищников, скорее, напоминают пиры. Режут домашний скот без разбора. Для волков, что обитают вблизи поселка Оптой, меню обширное: коровы, яки, кони, овцы и деликатесные хайнаки.

Местным фермерам подобное соседство влетает в копеечку. Точнее, в сотни тысяч рублей. Скотоводство здесь - для семей основной доход. Содержать животных в загонах невозможно: не прокормить. Приходиться выпускать на свободный выпас. А в поле домашние животные становятся легкой добычей. Особенно молодняк. Режут волки с отменным аппетитом. Фермеры считают потери: у кого 12, а у кого и 80 животных не вернулись с "поля боя".

Единственная надежда на охотников-волкодавов. Специально из Иркутска прибыла группа профессионалов. Уничтожить волков они вызвались добровольно и бескорыстно. Государственная программа поощрений давно не функционирует. Шкуры принимают почти за бесценок. Основная задача - спасти население от постоянных нападений лесных убийц. "Попытаться найти надо сперва. Хитрый волк. Большой – 100 килограммов. Это чистый вес. Когда поднимешь, больше меня", - говорит Бандан Галсанов, житель Окинского района.

Для продуктивной работы и точного выслеживания хищников используют малую авиацию. Облетая местность на пароплане летчик, он же стрелок по следам определяет месторасположение стаи и точным выстрелом убивает вожака. Это на время сделает волчью стаю беспомощной. Хищники начнут хаотично прятаться в распадках. Теперь главное - найти.

Противостояние волка и человека плотным ворохом лежит в приданиях местных старейшин. По их рассказам, волк в лесу невидим. Может сидеть в метре от человека, затаившись за камнем. Древние истории лежат в основе многочисленных рассказов известных писателей. Иркутянин Михаил Соловьев отобразил эти события в детской приключенческой повести "Час собаки". "Волки всегда были рядом. Здесь живут в достаточно сильном симбиозе: люди, волки, скотина. Кони и яки учатся обороняться, а люди изобретают новые способы, чтобы уберечь имущество. И все это происходит на небольшом клочке территории", - сказал Михаил Соловьев, писатель.

На этот раз волк оказался хитрее человека. Всей стае удалось уйти. "Стая ушла. Следов много, они большие. Одинокий волк выскочил над самой горой. Кружил, кружил, потерял я его. Ходит большой, но один", - сообщил Евгений Мирошин, охотник.

По словам охотников, проигран бой, но не война. Зерно страха посеяно. На какое-то время волки отойдут от поселка. За это время молодняк окрепнет. А сезон охоты на волка закончен. Но сюда, к подножью Восточных Саян, охотники еще вернутся, чтобы защитить себя и свой скот.

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