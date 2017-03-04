Автор: Дарья Матвеева

Начальные классы 18-й иркутской школы перейдут на пятидневку

Опубликовано: 06.03.2017 14:18

Пятидневке в начальных классах быть! Правда, пока лишь в одном учебном заведении. С 1 сентября этого года младшеклассники 18-й школы Иркутска будут учиться на один день меньше. 1 марта соответствующий приказ все же подписали в городском департаменте образования. Как родители добились перехода на новый учебный план, какие у него плюсы и минусы, расскажем далее.

Битва за пятидневную учебную неделю у родителей 18-й школы началась еще три года назад. Путь, говорит мама второклассницы Евы Яна Варшавская, был долгим. После обращения к директору писали в городской департамент образования, потом в министерство. Ответ был одинаков: решайте со школой. Но быстро решить не удалось. Учителя все были за, но при этом родители, по их словам, столкнулись с колоссальным сопротивлением. Главный аргумент - потеря учебных часов. Изучили нормы СанПиНа, не поверили. "Все уроки основные: русский, математика, литература и иностранный - остаются с теми же часами, что и в шестидневке. Ни одного часа не теряется. За счет чего происходит изменение? За счет так называемой вариативной части. Это факультативная часть", - отмечает Яна Варшавская.

Это не совсем верно, говорит директор 18-й школы Ольга Ловцова. Учебные часы все же урежут. Конкретно, второклассники пожертвовали уроками информатики. И некоторыми дополнительными предметами. "Так вот, при пятидневной рабочей неделе эта часть, формируемая участниками образовательного процесса, уйдет. В этой части находятся те предметы, которые можно было бы углубленно изучить, - математика, русский язык. Или провести коррекционную работу с ребятами, которые что-то не поняли на уроках", - поясняет Ольга Ловцова, директор школы №18 г.Иркутска.

В любом случае, 18-я школа - сейчас экспериментальная площадка в Иркутске. Пока это единственное учебное учреждение, где разрешили пятидневку для начальных классов. Остальным настойчиво рекомендуют подумать. Решение, говорит руководитель городского департамента образования, ответственное. "Мы должны апробировать данную модель. Что получится. Будут ли удовлетворены учителя. Потому что учителя сегодня несут социальную ответственность и профессиональную ответственность за результаты реализации программы. Посмотрим реакцию родителей. Удовлетворены ли они", - говорит Александр Костин, начальник департамента образования администрации г.Иркутска.

Больше всего специалисты от образования переживают за результаты. Ведь требования хоть в пятидневку, хоть в шестидневку одинаковы. Между тем без шестого учебного дня во многих классах придется пожертвовать часами русского и литературы. А знаний меньше стать не должно. Необходимо исходить и из условий каждой отдельной школы. Сможет ли образовательное учреждение наладить учебный процесс так, чтобы устроить и классную, и внеклассную работу. "Мы призываем к тому, чтобы мы учебную неделю сократили до 5 дней в начальной школе. Но не закрыли школу, чтобы образовательная деятельность была в течение всех 6 дней. Чтобы шестой день - это была внеурочная деятельность, дополнительное образование, спортивные занятия, экскурсии и т.д. Чтобы наши дети в субботу, те, у кого родители работают, не остались на улице", - подчеркнула Светлана Гершпигель, начальник отдела дошкольного и общего образования министерства образования Иркутской области.

Между тем некоторые города России - Москва, частично Санкт-Петербург и даже соседний Улан-Удэ - уже перешли на пятидневную учебную неделю. В Приангарье часть школ также приняла этот учебный план. Последовать ли примеру 18-й, каждая школа в Иркутске должна решить самостоятельно, взвесив все за и против.