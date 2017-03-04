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Автор:
Екатерина Лыкова

19 марта стартует лыжный марафон

Опубликовано: 06.03.2017 14:08

Изображение Все на БАМ. Лыжников приглашают покорить уникальную и красивую лыжную трассу в тайге. Большой альпинистский марафон пройдет 19 марта под Шелеховом. Спортсмены и любители усиленно готовятся к мероприятию.

Снежная погода не помеха для тех, кто по-настоящему любит лыжи. Трасса вблизи станции "Огоньги" под Шелеховом стала своеобразной меккой для любителей пройтись по склонам Ольхинского плато. Каждые выходные сюда съезжаются десятки человек. И сейчас это число растет, многие готовятся к большому альпинистскому марафону.

Дмитрий Румак влюбился в лыжный спорт около 10 лет назад. Сам Родом из Калининграда, где таких трасс нет. В прошлом году он вошел в сотню лучших спортсменов марафона. "Это стиль жизни, просто понимаю, что, пока я двигаюсь, у меня и здоровье будет, и тяга к чему-то интересному, заставляет работать над собой", - сказал Дмитрий Румак, участник большого альпинистского марафона.

Но самый ответственный спортсмен - это ратрак. Машина за время подготовки к марафону наматывает сотни километров, чтобы трасса соответствовала всем требованиям, а лыжники катались с удовольствием. "Намного приятнее, в сто раз, сам я в детстве занимался лыжами, и с этой техникой встаешь на лыжню - и очень приятно", - говорит Олег Татарников, водитель ратрака.

В конце 70-х трассу проложили альпинисты, сначала в районе скальника Витязь, а потом уже в "Огоньках". Сейчас у марафона пятое место в рейтингах в России. У 80% участников спортивный результат. "Что такое спортивный результат - это полуторный результат от времени победителя, пробежал он за два часа, кто в три часа уложился - это спортивники, остальные физкультурники, на нашем марафоне 80% - это спортивный результат, а в Европе 20% - спортивный результат", - сказал Сергей Петров, ветеран большого альпинистского марафона.

Самая почетная дистанция - 50 километров, а для тех, кто только готовится покорить большую вершину, есть круги по 22 и 36 километров. Маршрут уникальный. Перепад по высоте на трассе 1200 метров. Пройтись по такому рельефу уже настроились больше 200 человек. Лыжники от самого запада России до Камчатки подали заявки. По оценкам организаторов, участников будет около 500. Впервые среди них побегут и титулованные паралимпийцы. "Подъем первый, он 3,5 километра . Он является и спуском. И, вы представляете, в этот подъем пойдут паралимпийцы, половина из них будут с одной рукой - с одной палкой, половина из них будут заходить в этот подъем без палок вовсе, потому что у этих ребят рук нет", - рассказал Артем Детышев, член оргкомитета мероприятий БАМ.

Всем участникам выдадут чипы, чтобы точно определить результат. Ну а кто-то пройдет марафон, чтобы оценить свои силы. Каждому, кто пройдет 36 и 50 км вручат медаль финишера. Любителей спорта приглашают зарегистрироваться на сайте мероприятия. 19 марта уже скоро.

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