Автор: Альфия Еремеева

Гонка "Baikal Race-2017" завершилась в Иркутской области

Опубликовано: 06.03.2017 13:54

Победителем в дисциплине "упряжки" на самой длинной дистанции в 155 километров стал Арсений Тюрюмин. Он преодолел весь путь за 16 часов.

Стартовали каюры у ледокола "Ангара" в Иркутске. В этом году участников было меньше, чем обычно. Всего девять. И все они из Иркутской области. Соревновались в двух дисциплинах: упряжки и скиджоринг, когда одной или двумя собаками управляет лыжник. На дистанции в 56 километров лучшим стал шелеховчанин Алексей Машковцев. Мы пообщались с ним перед стартом. "56 километров выбрал, потому что у меня еще щеночек молодой, годовалый. Рано ему еще на 155 бежать. Зовут Симба. Все нормально. Конечно, справимся. Тут даже и вопросов нет", - сказал Алексей Машковцев, победитель гонки Baikal Race-2017, 56 км, скиджоринг.

В этом году условия гонки были непростыми. Мешал встречный ветер. А из-за обилия снега и оттепели лыжники не могли нормально проходить дистанцию. Трем участникам в дисциплине скиджоринг пришлось сняться с соревнований. Ну а завершилась гонка финишем команды Георгия Шевчука. Больше суток ему понадобилось, чтобы пройти дистанцию в 155 километров.

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