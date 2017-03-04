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Автор:
Лариса Марковская

Расселение из аварийного жилья в Иркутской области продолжат и после 2017 года

Опубликовано: 03.03.2017 21:45

Изображение Об этом заявил губернатор Сергей Левченко сегодня во время рабочего визита в Братск. Он посетил строительную площадку, где возводятся дома для переселения граждан из аварийного жилья. На все этапы из федерального, областного и муниципального бюджетов направлено более 5,5 миллиардов рублей. В Иркутской области, по словам Сергея Левченко, больше аварийного жилья, чем в других субъектах России, поэтому за помощью в решении этого вопроса регион будет обращаться в федеральный центр.

Срочный ремонт необходим и детской городской больнице. Она работает с 1980 года, капитального ремонта никогда не было. Провести его планируют на спонсорскую помощь. "Думаю, что будет правильным, если за счет спонсора "Транснефти" будет делаться капитальный ремонт, а за счет областного бюджета мы будем покупать оборудование. Это с точки зрения бюджетного финансирования абсолютно правильный подход", - сказал Сергей Левченко, губернатор Иркутской области.

Что касается медицины, сегодня заложили капсулу на месте, где в скором времени начнется строительство филиала Иркутского диагностического центра. Большая часть медицинской помощи в нем будет оказываться по полисам обязательного медицинского страхования. Побывал Сергей Левченко и в братском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Вручил сертификат на приобретение оборудования для реабилитации людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Сейчас в учреждении ведут активную работу по оказанию социальных услуг и внедрению новых методик и технологий для работы с пациентами.

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