Автор: Альфия Еремеева

Иркутская семья пожертвовала крупную сумму на лечение Люды Скуматовой

Опубликовано: 03.03.2017 18:12

Не остались в стороне от чужой беды. Сто тысяч рублей в короткие сроки удалось собрать для Люды Скуматовой.

Мы уже рассказывали о школьнице, которой необходимо срочно ехать на лечение в столичный онкоцентр. Там врачи смогут раздвинуть протез. Из-за вживленного устройства одна нога у Люды короче другой. Без помощи посторонних восьмилетняя девочка не ходит, а чаще всего ездит на коляске. История Люды не оставила равнодушной семью из Иркутска. Они пожертвовали крупную сумму и просили не называть их имени. Теперь школьница отправится в Москву, где ей помогут врачи.