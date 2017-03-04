Автор: Клим Куликов

Евгений Ерахтин рассказал о скандальном матче "Водник" - "Байкал-Энергия"

Опубликовано: 03.03.2017 17:31

Эта неделя стала очень тяжелой для всего хоккея с мячом. Виной всему нестандартная игра "Водник" - "Байкал-Энергия". Ее ход и результат обсуждали всю неделю и рядовые болельщики, и самые высокие чиновники спорта. Самые шокирующие моменты встречи, а также громкие заявления программе "Новости" эксклюзивно прокомментировал один из главных героев истории - заслуженный тренер Евгений Ерахтин.

В этот понедельник хоккей с мячом стал очень популярным видом спорта. Только вряд ли после игры "Водник" - "Байкал-Энергия" сотни детей ринулись в секции. Но то, что он не сходил с первых полос федеральных СМИ, это точно. А уж тем более все узнали об иркутской хоккейной команде. "О хоккее с мячом узнал весь мир. О нем никто не знал в жизни, после этого узнали все. Ни с хорошей стороны, согласен. Все-таки узнали, давайте положительные моменты искать в этом тоже", - сказал Евгений Ерахтин, заслуженный тренер России.

В том злополучном матче ничего не предвещало беды до 70-й минуты. Матч с точки зрения турнирной таблицы значения не имел для иркутян, "Водник" должен был проиграть. В принципе расстановка сил этих двух команд другого и не предполагала. И вдруг "Водник" начал забивать в свои ворота. И наши, расценив такую игру, как провокацию, начали тоже атаковать свои ворота. "Я не могу объяснить, поддастся логике, когда "Водник" начал забивать свои ворота. Я был в шоке. Я был в прострации, не понимал, что происходит и что нужно делать в этот момент", - признается Евгений Ерахтин.

После этой игры только ленивый не высказался по поводу 20 автоголов. Каждый начал считать себя экспертом. Все телевизионные каналы трубили об игре "Водник" - "Байкал-Энергия". Федерация хоккея с мячом страны растерянно пыталась сгладить ситуацию какими-то нелепыми комментариями Скрынника и Мяуса, собственно, против кого "Водник" ушел в оппозицию. Но "Байкал-Энергия" просто оказалась не в то время и не в том месте. Это могло случиться с каждой командой. Никто не поддержал "бело-синих". Печально, что федерация хоккея с мячом Приангарья пошла на поводу всеобщего настроения. Ее президент Владимир Матиенко сказал, что надо всех уволить. На исполкоме тренеров назвали предателями и предложили лишить всех регалий. "Раз люди так считают, Бог им судья. Раз они так думают, заслуженно я получил заслуженного, не они мне давали", - говорит Евгений Ерахтин.

Слова президента "Байкал-Энергии" Виктора Захарова о том, команда выбирала себе соперника уже по финалу, имели эффект разорвавшейся бомбы. Захарова после этого называли мафиози в хоккее с мячом. Но на самом деле он встал на защиту своих тренеров и клуба. "Витя сказал это на эмоциях. Он вызвал огнь на себя. Он поступил по-мужски, спасибо ему огромное. Он хотел меня защитить", - отметил Евгений Ерахтин.

Итог всей этой истории - переигровка и дисквалификация Евгения Ерахтина на 2,5 года. Тренера, которому иркутский хоккей с мячом должен сказать спасибо за "серебро", "бронзу" и Кубок России. "Я рад и горд, что мне довелось участвовать в завоевании этих медалей вместе с командой", - подытожил Евгений Ерахтин.