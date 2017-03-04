виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+

Погода в Иркутске

-4
Вс
ночь
-3/-5
Вс
утро
-2/-4
Вс
день
+1/+3

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  58.9099
Евро/Рубль:
  61.9850

По данным ЦБР (2017.03.04)

тЕЛМБНБ
logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Март >
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Новости - видео

Выпуск новостей за 03.03.2017 (4.22)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Клим Куликов

Евгений Ерахтин рассказал о скандальном матче "Водник" - "Байкал-Энергия"

Опубликовано: 03.03.2017 17:31

Изображение Эта неделя стала очень тяжелой для всего хоккея с мячом. Виной всему нестандартная игра "Водник" - "Байкал-Энергия". Ее ход и результат обсуждали всю неделю и рядовые болельщики, и самые высокие чиновники спорта. Самые шокирующие моменты встречи, а также громкие заявления программе "Новости" эксклюзивно прокомментировал один из главных героев истории - заслуженный тренер Евгений Ерахтин.

В этот понедельник хоккей с мячом стал очень популярным видом спорта. Только вряд ли после игры "Водник" - "Байкал-Энергия" сотни детей ринулись в секции. Но то, что он не сходил с первых полос федеральных СМИ, это точно. А уж тем более все узнали об иркутской хоккейной команде. "О хоккее с мячом узнал весь мир. О нем никто не знал в жизни, после этого узнали все. Ни с хорошей стороны, согласен. Все-таки узнали, давайте положительные моменты искать в этом тоже", - сказал Евгений Ерахтин, заслуженный тренер России.

В том злополучном матче ничего не предвещало беды до 70-й минуты. Матч с точки зрения турнирной таблицы значения не имел для иркутян, "Водник" должен был проиграть. В принципе расстановка сил этих двух команд другого и не предполагала. И вдруг "Водник" начал забивать в свои ворота. И наши, расценив такую игру, как провокацию, начали тоже атаковать свои ворота. "Я не могу объяснить, поддастся логике, когда "Водник" начал забивать свои ворота. Я был в шоке. Я был в прострации, не понимал, что происходит и что нужно делать в этот момент", - признается Евгений Ерахтин.

После этой игры только ленивый не высказался по поводу 20 автоголов. Каждый начал считать себя экспертом. Все телевизионные каналы трубили об игре "Водник" - "Байкал-Энергия". Федерация хоккея с мячом страны растерянно пыталась сгладить ситуацию какими-то нелепыми комментариями Скрынника и Мяуса, собственно, против кого "Водник" ушел в оппозицию. Но "Байкал-Энергия" просто оказалась не в то время и не в том месте. Это могло случиться с каждой командой. Никто не поддержал "бело-синих". Печально, что федерация хоккея с мячом Приангарья пошла на поводу всеобщего настроения. Ее президент Владимир Матиенко сказал, что надо всех уволить. На исполкоме тренеров назвали предателями и предложили лишить всех регалий. "Раз люди так считают, Бог им судья. Раз они так думают, заслуженно я получил заслуженного, не они мне давали", - говорит Евгений Ерахтин.

Слова президента "Байкал-Энергии" Виктора Захарова о том, команда выбирала себе соперника уже по финалу, имели эффект разорвавшейся бомбы. Захарова после этого называли мафиози в хоккее с мячом. Но на самом деле он встал на защиту своих тренеров и клуба. "Витя сказал это на эмоциях. Он вызвал огнь на себя. Он поступил по-мужски, спасибо ему огромное. Он хотел меня защитить", - отметил Евгений Ерахтин.

Итог всей этой истории - переигровка и дисквалификация Евгения Ерахтина на 2,5 года. Тренера, которому иркутский хоккей с мячом должен сказать спасибо за "серебро", "бронзу" и Кубок России. "Я рад и горд, что мне довелось участвовать в завоевании этих медалей вместе с командой", - подытожил Евгений Ерахтин.

Изображения новости
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Видео новости

Скачать



Евгений Ерахтин рассказал о скандальном матче "Водник" - "Байкал-Энергия"
Анонимный посетитель 4 марта 2017 г., 18:22
 
Сообщений: 52077
Регистрация: 01.01.2010

Адрес новости:
http://as.baikal.tv/news/one.php?id=66006
 
Анонимный посетитель 4 марта 2017 г., 18:22
 
Сообщений: 52077
Регистрация: 01.01.2010

Вася писал(а):
уроды
 
Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
Rambler's Top100

Time of page generation: 1.7699589729309 Sec.