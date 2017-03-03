Автор: Лариса Марковская

Сотрудницы полиции и представительницы СМИ соревновались в меткости

Опубликовано: 03.03.2017 17:04

Оригинальный подарок к скорому празднику весны сделало главное управление МВД по Иркутской области. Поражали женщины мишень в форме сердца.

Профессиональные полицейские сделали это, конечно, без особого труда. А вот тем, чье оружие - слово, прежде провели подробный инструктаж. Ведь многие конкурсантки впервые держали в руках оружие. И только после разъяснений - вперед, на огневой рубеж. У каждого стрелка пять патронов. Наш оператор Любовь Леонова заняла почетное второе место. А коллега из другой телекомпании Татьяна Берденникова стала лучшей, набрав 45 очков из возможных 50. "Дело в том, что у меня гены, наследственность. Папа охотник, хорошо стреляет. Я очень люблю стрелять. Все поездки на природу у нас не обходятся без стрельб каких-то", - призналась Татьяна Берденникова.

Независимо от результатов все участницы получили подарки. Все-таки весенние цветы больше подходят женщине, чем пистолет Макарова.