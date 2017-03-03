Автор: Альфия Еремеева

Байкальские хаски стали лучшими в международной гонке "Волга Квест"

Опубликовано: 03.03.2017 16:58

У них особый характер и сибирская закалка. Байкальские хаски стали лучшими в международной гонке "Волга Квест". Почти за 40 часов они преодолели дистанцию, которая растянулась на 3 российских региона. Управлял собачьей упряжкой иркутянин Арсений Тюрюмин. Сейчас его команда отдыхает после соревнований и готовится к следующему забегу.

Хоть сейчас в упряжку. За каждым шагом Арсения внимательно следят его подопечные. Ждут, кого же он выберет для забега. Но в первую очередь гонщик идет к своему лидеру - красавцу Инфинити. Вместе они прошли не одну дистанцию. В том числе, и победную на Волге, где Инфинити показал себя в самом лучшем свете. "Были некоторые проблемы при обгонах, когда он пытался кого-то схватить. Когда он был совсем молодой, 1,5-2 года - это была проблема. А сейчас уже хорошо. На Волге практически без инцидентов мы обгоняли чужие упряжки. Шикарный пес", - говорит Арсений Тюрюмин, победитель международной гонки "Волга Квест-2017".

А это уже кадры финиша - триумф упряжки Арсения. Команда 20-летнего иркутянина быстрее всех прошла дистанцию в более чем 500 км. Гонка не из легких: она совмещает традиционный и линейный этап. И тем важнее значимость победы в "Волга Квесте". Впервые награда досталась участнику из России. Арсений рассказывает, что успех показал: мы правильно воспитываем наших собак. Хаски, рожденные на Байкале, были самыми тренированными и выносливыми. Но не все на гонке зависит только от них. "На линейной гонке нужно уже думать. Мне не говорят, что отдыхать нужно здесь. Уже выбираю я сам: где буду отдыхать, сколько, где буду идти. И как раз на таких гонках не всегда решает физическая подготовка собак. А та тактика, которую ты выберешь, та стратегия. Это тоже очень и очень важно", - объясняет Арсений Тюрюмин.

Большая мечта - опробовать свои силы в более серьезной гонке. Например, в Норвегии. Но она состоится еще нескоро. А пока Арсений Тюрюмин готовится к местным соревнованиям. Уже завтра упряжка отправится в путь на дистанцию в 155 километров. В этот раз в команду попадут молодые и еще неопытные собаки, чтобы размять лапы и показать, на что способны байкальские хаски на байкальском льду.

Кстати, начало гонки на собачьих упряжках Baikal Race может увидеть любой желающий. 4 марта лучшие каюры России стартуют возле ледокола "Ангара" в микрорайоне Солнечный. Они отправятся в путь в пять часов вечера. Ну, а если вы придете раньше, успеете сфотографироваться с собаками и покататься на упряжках.

Изображения новости