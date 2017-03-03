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Автор:
Марина Беклемишева

Оперетту "Венские встречи" представит музтеатр

Опубликовано: 03.03.2017 16:52

Весна начинается ярко и под волшебные мелодии. В Иркутском музыкальном театре поставили оперетту "Венские встречи". В спектакле звучит музыка Иоганна Штрауса. Для города это абсолютная премьера. За всю театральную историю столицы Восточной Сибири "Венские встречи" ни разу не значились в репертуарах театров.

Музыка короля вальса Иоганна Штрауса с первых же минут создает возвышенную атмосферу. Кажется, такая и царила в Австрии конца XIX века. Роскошные салоны, балы, прекрасная Вена. Но есть вещи, которые с веками не меняются: жажда успеха и власти, человеческая изобретательность и, конечно, любовь. Хозяйка дома моды Эмма, страстно желая привлечь покупателей, решается на головокружительную авантюру и заключает фиктивный брак с принцем восточной страны Барбалии. Так в спектакле соединяются две культуры: западная и восточная. "Здесь замечательно сочетаются музыка Штрауса, исторический вроде бы сюжет, это конец XIX века, мы сохранили это и в костюмах, и в декорациях. И в то же время сама история очень современна. И мне кажется, это находит совершенно интересную такую гармонию", - говорит Анна Фекета, режиссер спектакля.

Именно таким и должно быть начало весны, уверены в театре. Ярким, звучным и жизнеутверждающим. Сверкающее великолепие подчеркивают наряды. Они поражают роскошью и обилием деталей. К тому же выполнены в традициях эпохи. А значит, помогают артистам почувствовать дух времени. "Здесь сразу видна эпоха, волей- неволей появляется лебединая шея, хотя она у меня и так лебединая. Поднимается подбородок, ты ощущаешь власть. Я очень рада носить такие костюмы", - призналась Татьяна Кокина, солистка Иркутского музыкального театра им. Н.М. Загурского.

В Иркутске "Венские встречи" не ставили еще никогда. Да и в театрах России эту оперетту редко можно увидеть. Так что спектакль станет для зрителей ценным подарком, наполнит сердце прекрасной музыкой и вновь напомнит, что миром правит все-таки любовь.



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