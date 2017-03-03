Автор: Николай Бессонов

Два грузовика столкнулись на оживленной дороге Иркутска и перекрыли движение

Опубликовано: 03.03.2017 16:44

Неординарное ДТП на перекрестке улиц Маяковского и 2-й Железнодорожной днем практически парализовало движение в этой части города.

Дорогу не поделили два грузовика, причем один под завязку был загружен 4-метровыми брусьями. От удара содержимое кузова высыпалось на проезжую часть. Бревна легли поперек дороги и полностью перекрыли транспортную артерию. Автомобильный тромб стал причиной огромной пробки. Инспекторам ДПС пришлось регулировать движение в данном районе. К слову, водители в автоаварии не пострадали.