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Автор:
Виктория Малая

Двухлетний малыш один ушел из частного детского сада в Академгородке

Опубликовано: 03.03.2017 16:41

Эта новость всколыхнула родительскую общественность Иркутска. Информация о ЧП появилась в интернете. Случай, описанный женщиной, которая буквально спасла малыша, вызвал бурю эмоций среди мам.

Виктория, так зовут жительницу Академгородка, увидела, как маленький ребенок один перешел автомобильную трассу и направился дальше. Женщина предположила, что он потерялся или ушел из соседнего детского сада. Как выяснилось, она была права. Только в детском учреждении, где на тот момент, по словам Виктории, занималось всего шесть детей, пропажу никто не заметил. "Там все уже готовились к обеду. Девушка-помощница воспитателя была вообще в наушниках. Когда я начала задавать вопросы, она не смогла мне ничего ответить. На этом наш монолог закончился", - рассказала Виктория.

Детский сад, откуда, по словам женщины, ушел ребенок, коммерческий. На его странице в соцсетях уже появилась информация об инциденте. Однако учреждение не опровергает и не подтверждает этот случай. Со съемочной группой тоже отказались разговаривать.

Выяснилось, что родителям мальчика в детском саду о ЧП не сообщили. Виктория, которая отвела потерявшегося ребенка обратно в сад, на следующий день встретила его вместе с мамой в том же районе. Она и сообщила о самостоятельной прогулке мальчика. Женщина была шокирована новостью. Она уже видела обсуждения в интернете, на даже предположить не могла, что речь идет о ее сына.



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