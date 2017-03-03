Автор: Клим Куликов

"Ермак" обыграл "Спутник"

Опубликовано: 03.03.2017 14:26

Еще в игре. Ангарский "Ермак" смог отыграть один матч в серии 1/8 финала с нижнетагильским "Спутником". Четвертый матч проходил в Ангарске.

На 12-й минуте первого периода Илья Федин открыл счет. Однако во втором отрезке гости смогли сделать счет 1:1. Но у Романа Попова был свой ответ, а Дмитрий Лукин удваивает преимущество. "Спутник" смог забросить одну шайбу, но на большее гостей не хватило. 3:2 - победа "Ермака". Серия переезжает в Нижний Тагил.

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