Автор: Анастасия Байдракова

Памятнику архитектуры на улице Горького необходим срочный ремонт

Опубликовано: 03.03.2017 14:24

Упадет сегодня или завтра? Так жители дома в Иркутске каждый день играют с судьбой. Старинное здание в их дворе грозит вот-вот обрушиться. По документам это амбар конца XIX века. Памятник регионального значения. В аварийном состоянии он уже не первый год, но ремонтировать объект или хотя бы поддерживать его безопасность никто не торопится.

От былого великолепия даже воспоминаний осталось немного. Здание на улице Горького жилым не было никогда. Николай Алтынник наблюдает за разрушением части купеческой усадьбы почти 40 лет. Рассказывает, исторически здесь держали лошадей, затем сделали кладовки для жильцов. Так выезд превратился в дровяной сарай. А в 80-е во двор пришла цивилизация: в постройке оборудовали бойлер. Но ни разу за эти годы никто не озаботился ремонтом помещения. За 120 лет оно, мягко скажем, поизносилось. "Я не за себя, а вот за детей. Что дети, если гулять будут, когда она рухнет, кто знает. Никто нам никогда ничего не помогал, не обещал. Поэтому у нас такое чувство, как будто мы заброшены, забыты, хотя это исторический памятник", - говорит Николай Алтынник, житель дома на ул.Горького, 16.

Что дом аварийный, видно невооруженным глазом. Чтобы это подтвердить, обеспокоенные жители заказали инженерно-техническое обследование объекта. Вернее, за последние годы экспертиз было три. Все с одним вердиктом: действовать нужно немедленно. Но воз и ныне там. "Трещина, которую мы сейчас видим, достигает шириной раскрытия до 20 см, а была она в 2009 году, когда мы только начали поднимать шум, шириной раскрытия 5 см. Кроме того, эта стена вышла из плоскости и может рухнуть в принципе в любое время. Она может за собой потянуть дерево, дерево может выбить окошки, задавить машину или человека проходящего", - считает Игорь Учитель, инженер-строитель, кандидат технических наук.

Кто же должен заниматься ремонтом? Объект как памятник архитектуры был муниципальным. До 2015 года, когда его решили признать собственностью жильцов. "Произошло это потому, что посчитали, что тепловой узел - общедолевая собственность жителей, на основании этого он был выведен из муниципальной собственности. Сейчас юристами дано разъяснение, что групповой тепловой узел не может быть общедолевой собственностью собственников многоквартирного дома, поэтому он будет находиться в муниципальной собственности и обслуживаться муниципалитетом", - поясняет Юлия Гордина, глава Правобережного округа г.Иркутска.

В ближайшее время администрация должна вновь принять аварийное здание на баланс и найти средства на восстановление памятника архитектуры.

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