Автор: Татьяна Алексеева

Проект "Иркутские кварталы" признан одним из лучших на инвестиционном форуме в Сочи

Опубликовано: 03.03.2017 14:18

Три архитектурных объекта в Иркутске обретут новую жизнь. Уже в этом году отреставрируют фасад дома на улице Тимирязева, дом на улице Лапина и территорию на перекрестке улиц Борцов Революции и Тимирязева. Работы там уже заканчивают. Это стало возможным благодаря деятельности проекта "Иркутские кварталы" и агентства по развитию памятников Иркутска. Кстати, именно эти организации назвали лучшими на инвестиционном форуме в Сочи. Иркутский опыт работы рекомендовали к использованию по всей России.

Если в этом году "Иркутские кварталы" готовятся закончить два архитектурных проекта, исторических памятника, то на будущий год они планируют привести в порядок уже 11, на территории от 130 квартала до улицы Либкнехта. "Вот один из наших проектов - Тимирязева, 5. У собственника он был обшит керамогранитом, таким странным. Нам удалось убедить собственника, что в новых архитектурных решениях, новых фасадных решениях его объект будет привлекательнее. И он пошел навстречу и сейчас занимается ремонтом этого объекта", - сказал Сергей Маяренков, директор АНО "Иркутские кварталы".

Как сделать центр Иркутска красивым, современным и в то же время сохранить его историческое лицо? Рецепт есть. Его и представили на инвестиционном форуме в Сочи. Предложить инвесторам, бизнесменам за свой счет отремонтировать старые здания, многие из которых сейчас в аварийном состоянии, и затем приватизировать их. Но есть проблема - необходимо оформить огромное количество документов: от охранных до архитектурных. "Практика показывает, что в одиночку бизнесмену-предпринимателю это очень тяжело сделать. Поэтому здесь как раз нужно координирующее лицо между властью, бизнесом и специализированными проектными организациями, которое курировало бы все эти процессы", - отметил Сергей Александров, главный архитектор г.Иркутска.

Таким посредником выступило агентство по развитию памятников Иркутска. Всю техническую и разрешительную документацию оно берет на себя, избавляя инвесторов от беготни по кабинетам. Именно поэтому агентство стало вторым проектом, который оценили в Сочи. Из тридцати лучших российских работ две иркутские. Это очень хороший результат, говорят специалисты. Дом по адресу: улица Лапина, 45 будет полностью закончен уже к лету, скоро начнется обустройство территории. Сейчас здание полностью соответствует тому облику, который почти забылся за сотни лет. "Когда нам был передан объект, он представлял собой дом кубиком. Но когда мы подняли исторические справки, то оказалось, что это был дом архиерея и он был выстроен именно в том виде, в котором он сейчас воссоздан", - сообщила Ирина Кравец, директор "Агентства по развитию памятников Иркутска".

Инвестор говорит, что и сам не предполагал, что у него получится в итоге. 4 года назад взялся за дело и только сейчас оценил всю картину. "На самом деле реставрация памятника - это достаточно сложный процесс, трудоемкий, и, наверное, если бы не совместная работа с администрацией Иркутска, с агентством по развитию памятников, то ничего бы не получилось", - признался Евгений Стекачев, инвестор.

Проект "Иркутские кварталы" рассчитан до 2020 года. Сейчас на этой территории находится примерно 200 исторических памятников. Это не обязательно дома, парки, скверы, архитектурные формы тоже будут выглядеть по-новому. Но обязательно именно так, как их задумали первые строители Иркутска.