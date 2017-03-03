Автор: Николай Бессонов

В правительстве России передумали продавать боярышник по рецепту

Опубликовано: 03.03.2017 14:08

Об этом сообщила официальный представитель вице-премьера Александра Хлопонина Наталья Платонова.

По мнению федеральных чиновников, рецептурный отпуск увеличит нагрузку на страховые компании. Ведь каждый визит пациента к врачу оплачивают именно они. По оценкам аналитиков, это обойдется страховщикам почти в полмиллиарда рублей в год. В Минздраве решили ограничиться сокращением количества товара, отпускаемого в одни руки, а также уменьшением объема пузырьков с лекарством. Наиболее популярными в качестве выпивки настойками боярышника, пустырника и валерианы нельзя будет торговать в таре больше 25 мл.