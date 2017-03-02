Автор: Лариса Марковская

Олега Геевского поместили под домашний арест до 8 апреля

Опубликовано: 01.03.2017 19:47

Такую меру пресечения для бывшего депутат думы Иркутска избрал Кировский районный суд. Экс-чиновника обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, Геевский причастен к махинациям с земельными участками в Иркутском районе. Какое-то время он скрывался за границей, но в конце февраля прилетел в Иркутск. Задержали бывшего депутата в аэропорту. Допрос длился 18 часов в рамках сразу нескольких уголовных дел, фигурантами которых являются бывший ректор сельхозакадемии Геннадий Такаландзе и Игорь Наумов, бывший мэр Иркутского района.

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