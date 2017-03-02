Автор: Екатерина Лыкова

Медали вернулись к герою

Опубликовано: 01.03.2017 19:18

Ветеран Великой Отечественной войны увидел свои потерянные медали по телевизору. Владельца почти неделю разыскивали сотрудники музыкального театра. После торжественного концерта ко Дню защитника Отечества они нашли боевые награды в фойе.

Заняли привычное место на левой стороне пиджака, и сердце ветерана Михаила Тихонова теперь на месте. Вечером 22 февраля после пропажи он даже есть не мог - так распереживался. В тот день исколесил пол-Иркутска. Давал патриотический урок школьникам, был на Вечном огне, а вечером в музыкальном театре. С отчаяния даже заказал в Москве дубликаты. Но вчера нечаянная радость - награды вновь ищут героя. "Увидел: разбирают и обсуждают эти медали, я аж подпрыгнул, туда-сюда, сразу дочери позвонил. Большая, очень большая радость, я не надеялся", - поделился Михаил Тихонов, ветеран Великой Отечественной войны.

Войну ветеран помнит как сегодня. Она разбудила 12-летнего Михаила Тихонова взрывной волной во Львовской области. Он сам попросился в партизанский отряд. И регулярно выходил в разведку, юркий и находчивый добывал ценные сведения. Помогло знание немецкого. А потом юношу зачислили в танковый корпус. В его составе дошел до Берлина. Был под немецким танком, чуть заживо не сгорел. В тылу в доме их окружили немцы. "Страшно было, мы не знали, как мы спасемся, сумеем ли спастись или нет, кругом немцы, здесь горит, а мы втроем там, и не знаем, как вырваться, потом случайно один из наших нашел лаз в подземный ход, и этим подземным ходом мы спаслись", - вспоминает ветеран.

Самая ценная медаль для Михаила Тихонова "За отвагу". Именно это качество и помогло пройти тогда еще мальчику всю войну, причем в боевом строю. Такую память терять нельзя. Ветеран с радостью ждет 9 Мая, чтобы вновь отметить Победный день. И, конечно, на нем будет звенящий от наград пиджак.

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