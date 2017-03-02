Медали вернулись к герою

По данным ЦБР (2017.03.02)
Выпуск новостей за 01.03.2017 (69.73)
Ветеран Великой Отечественной войны увидел свои потерянные медали по телевизору. Владельца почти неделю разыскивали сотрудники музыкального театра. После торжественного концерта ко Дню защитника Отечества они нашли боевые награды в фойе.
Заняли привычное место на левой стороне пиджака, и сердце ветерана Михаила Тихонова теперь на месте. Вечером 22 февраля после пропажи он даже есть не мог - так распереживался. В тот день исколесил пол-Иркутска. Давал патриотический урок школьникам, был на Вечном огне, а вечером в музыкальном театре. С отчаяния даже заказал в Москве дубликаты. Но вчера нечаянная радость - награды вновь ищут героя. "Увидел: разбирают и обсуждают эти медали, я аж подпрыгнул, туда-сюда, сразу дочери позвонил. Большая, очень большая радость, я не надеялся", - поделился Михаил Тихонов, ветеран Великой Отечественной войны.
Войну ветеран помнит как сегодня. Она разбудила 12-летнего Михаила Тихонова взрывной волной во Львовской области. Он сам попросился в партизанский отряд. И регулярно выходил в разведку, юркий и находчивый добывал ценные сведения. Помогло знание немецкого. А потом юношу зачислили в танковый корпус. В его составе дошел до Берлина. Был под немецким танком, чуть заживо не сгорел. В тылу в доме их окружили немцы. "Страшно было, мы не знали, как мы спасемся, сумеем ли спастись или нет, кругом немцы, здесь горит, а мы втроем там, и не знаем, как вырваться, потом случайно один из наших нашел лаз в подземный ход, и этим подземным ходом мы спаслись", - вспоминает ветеран.
Самая ценная медаль для Михаила Тихонова "За отвагу". Именно это качество и помогло пройти тогда еще мальчику всю войну, причем в боевом строю. Такую память терять нельзя. Ветеран с радостью ждет 9 Мая, чтобы вновь отметить Победный день. И, конечно, на нем будет звенящий от наград пиджак.