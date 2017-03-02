Автор: Яна Романова

"Оберег" оказывает помощь одиноким бездомным матерям

Опубликовано: 01.03.2017 19:06

О ситуациях, когда женщины готовы оставить собственных новорожденных детей, хорошо знают в иркутском благотворительном фонде "Оберег". Его специалисты предотвращают такие случаи, предлагая поддержку в сложный жизненный момент.

Юлия месяц назад вышла из тюрьмы. Пока отбывала срок в колонии, родила сына. На свободе думать пришлось уже за двоих. Намеренно из прошлого не взяла ничего. Хотя и помогать было некому: ни родственников, ни друзей, ни жилья, ни денег. "Нам помогли оформить документы, я на ребенка получила все необходимое, оформила единовременное пособие, с этим тоже трудности были, потому что нет регистрации, но мне помогли", - рассказывает Юлия Ким.

Помогли в благотворительном фонде "Оберег". Сегодня здесь 25 женщин с детьми. Все, кто сюда попадает, с тяжелой судьбой. У четверых на руках младенцы. Как говорят в "Обереге", молодые мамы в самом уязвимом положении и подход к каждой из них индивидуальный. "Мы консультируем женщин, где они могут получить или оформить пособие, другие льготы, которые положены им. Например, в случае новорожденных первым делом мамочка должна оформить на него все необходимые документы", - говорит Евгения Челенко, специалист по социальной работе Благотворительного фонда "Оберег".

Главное, дают надежду, что безвыходных ситуаций не бывает. "Оберег" женщинам помогает встать на ноги, найти работу, вырастить ребенка. Помощи ждут и от всех неравнодушных к чужой беде. Сегодня здесь особенно будут рады детским смесям и памперсам.