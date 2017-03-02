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Автор:
Клим Куликов

Болельщики и игроки просят защитить хоккей с мячом

Опубликовано: 01.03.2017 19:03

Изображение Болельщики и игроки со всей страны записывают обращение к президенту России Владимиру Путину. В нем люди просят спасти хоккей с мячом от произвола федерации.

Эстафету начали игроки красноярского "Енисея", их поддержали коллеги из нижегородского "Старта". После подключились болельщики и команды Архангельска, Красноярска, Нижнего Новгорода и Кирова. В Архангельске записать обращение вышли болельщики и сами хоккеисты "Водника". Иркутск не стал исключением. Люди собрались на стадионе "Труд". "Мы хотим выразить поддержку именно нашему виду спорта. Мы хотим обратить внимание не только нашей федерации, она и так не обращает. Мы хотим, чтобы на нас обратило внимание Министерство спорта", - сказала Яна Антонюк, болельщик ХК "Байкал-Энергия".

Интересно, что обращение иркутян в поддержку именно "Водника", а не родной команды или главного тренера Евгения Ерахтина. Полная версия видео появится завтра в интернете.

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