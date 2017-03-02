Автор: Яна Романова

8-летняя девочка погибла, выпав из окна третьего этажа

Опубликовано: 01.03.2017 18:22

В Черемхово проводят проверку смерти ребенка. 8-летняя девочка выпала из окна третьего этажа и скончалась до госпитализации в больницу. Известно, что до трагедии она была дома одна, а семья стоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

Буквально в понедельник подобная ситуация произошла в Усть-Кутском районе. Трехлетняя девочка после падения с четвертого этажа осталась жила, с различными травмами она находится в больнице.