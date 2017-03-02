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Автор:
Алексей Келэвро

Завершился Кубок России по тайскому боксу

Опубликовано: 01.03.2017 18:13

Изображение Спортсмены из Приангарья вернулись с победой с Кубка России по тайскому боксу. Соревнования проходили в Красноярске. Более 150 бойцов со всей страны состязались в одном из сложнейших турниров. В общекомандном зачете наши земляки стали третьими, уступив бойцам из Кемерово и Москвы.

Алексей Федотов получил серебряную медаль. Воспитанник иркутской школы "Сибирь" уступил золото с небольшим перевесом по очкам. В его весовой категории было больше всего заявок на участие. В результате он провел четыре тяжелейших поединка. "В печень пропустил хорошо. Думал, сейчас сяду, посижу, отдохну. Но потом нормально. Во втором поединке тоже все три раунда без остановки друг друга поливали. Очень тяжелый бой был", - сказал Алексей Федотов, мастер спорта по тайскому боксу.

Алексей уже несколько раз выполнил нормативы мастера спорта, сейчас готовится к участию в мировых и европейских соревнованиях, параллельно закрепляя себя на профессиональном ринге.

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