Автор: Яна Романова

Возможности Приангарья обсуждают на инвестиционном форуме в Сочи

Опубликовано: 01.03.2017 17:44

Иркутские студенты смогут пройти стажировку в Казанском университете. Научный обмен откроет для Сибирского региона новые возможности. А туристический коридор с развитым Татарстаном повысит популярность Байкала. О том, как добиться большего в уже существующих условиях, говорят в эти дни на инвестиционном форуме в Сочи.

Два субъекта, которые дополнят друг друга. У Иркутской области и Татарстана, прежде всего, настрой на инновационное развитие, а еще подъем промышленности и машиностроения. При этом, что важно, интерес, безусловно, взаимный. Большие ставки, в том числе, на научный потенциал. "Казанский университет на весь мир известен, у нас тоже есть несколько хороших университетов, я думаю, что в части подрастающего поколения мы могли бы уже начать обмен делегациями, студентами и турпоток. Можно было бы организовать поток людей, которые во внутреннем туризме учитывали бы маршруты Байкал и Татарстан", - сказал Сергей Левченко, губернатор Иркутской области.

Для этого Иркутская область и Татарстан подписывают соглашение о сотрудничестве. Рабочая группа, в которую войдут представители обоих субъектов, разработают дорожную карту по исполнению всего задуманного.

Сочинский форум расширил возможности Приангарья и в других сферах. Например, в области развития кино- и телеиндустрии. Уже обсуждаются проекты на Байкале, чтобы повысить имидж региона и дать толчок туризму и экономике. Будет новое и в бюджетной политике. "Очень важное заявление на пленарном заседании сделал Дмитрий Медведев. Точно будет внедрено проектное управление в бюджетную сферу. Это уже не поручение правительству РФ, а инструмент к тому, чтобы это внедрялось в регионах. Мы готовы идти по этому пути", - отметил Антон Логашов, заместитель председателя правительства, министр экономического развития Иркутской области.

В целом у сочинского форума региональный характер. Представлены все субъекты большой страны. Впервые свой стенд есть у Иркутской области. В основе значимые шаги за последнее время и, конечно, проекты на перспективу. Особый интерес к современному лайнеру МС-21, который собирают на авиазаводе в Иркутске. Здесь же совсем скоро самолет встанет на крыло. И откроет еще большие перспективы перед регионом.