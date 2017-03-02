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Автор:
Лариса Марковская

Переход через Байкал планируют иркутские колясочники

Опубликовано: 01.03.2017 17:34

Изображение Путешественники собираются пересечь Курминский залив по льду от МРС до Ольхона. 10 марта они приедут на одну из баз отдыха. А 11 числа состоится сам ледовый поход. Мероприятие согласуют с МЧС. В помощь людям с ограниченными возможностями пойдут волонтеры. Также принять участие в переходе приглашают всех желающих.

Цель этой акции - показать, что Байкал может и должен быть доступен, в том числе, для людей с инвалидностью. А, кроме того, участие в переходе - возможность для многих колясочников преодолеть свои внутренние барьеры. "Выйти из зоны комфорта, выйти из четырех стен и для колясочников, и для обычных людей - это не просто поход, это зимний поход. Путь по льду 14 километров с командой, это общение. Я заметил, что очень много замкнутых людей, не только колясочников, но и обычных людей. И это как раз дает раскрепощение", - говорит Виктор Пушкин, организатор "Ледового похода".

Регистрация участников проекта продолжается. Условия и подробности можно узнать на сайте ледовыйпоход.рф.

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