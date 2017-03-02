Автор: Татьяна Алексеева

В Иркутском психоневрологическом диспансере открыли творческую мастерскую

Опубликовано: 01.03.2017 17:28

Через искусство в здоровую жизнь. В Иркутском психоневрологическом диспансере открыли творческую мастерскую "Здоровая Сибирь". На воплощение проекта выделен грант. Мастерская ведет работу по профилактике и реабилитации наркозависимых.

Идея в лечении души с помощью театральных постановок и арт-терапии. Теперь в реабилитационном центре проводят ежедневные встречи тех, кто хочет справиться со своей болезнью, и тех, кто уже смог это сделать. Проект "Здоровая Сибирь" признан инновационным. "Основная мысль - восстановить человека физически и психологически. Такая творческая мастерская поможет это сделать. Направление это новое и еще не входит в стандарт лечения, но я думаю, что со временем, оно войдет в стандарт лечения таких пациентов", - сказал Евгений Протасов, главный врач Иркутского областного психоневрологического диспансера.

Наркоситуация в Иркутской области напряженная. Косвенно или напрямую она затрагивает каждого пятого жителя региона. Подобные проекты помогут в восстановлении личности пациентов и, возможно, станут началом их новой жизни.

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